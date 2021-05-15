ليبيا – قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن أمس الجمعة بزيارة لمدينة سرت رافقه خلالها عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد بلدية الجفرةء.

يأتي ذلم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة انطلاقا من الدور البالغ والهام الذي تضطلع به وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في متابعة سير عمل كافة مكوناتها المتواجدة في ربوع الوطن العزيز من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء المزيد من دعائم الأمن.

وخلال هذه الزيارة التقى الوزير بعضو مجلس النواب عن مدينة سرت وعميد البلدية وذلك بحضور مدير الأمن وعدد من رؤساء وأعضاء الاجهزة الامنية ومن بينها مراكز الشرطة، حيث ناقش معهم سبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة وفق مجهود أمني موحد وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات.

وعلى هامش هذه الزيارة التقى الوزير بعدد من ضباط وضباط صف الشرطة واستمع منهم لعدد من الملاحظات المتعلقة نشاط و سير العمل الأمني بالمدينة.

وفي ختام هذه الزيارة قام بزيارة لأحد أفراد الشرطة الذي أصيب أثناء تأديته لعمله ووعد كافة منتسبي وزارة الداخلية بالمدينة بأن الوزارة ستكافئ الضباط المميزين وستعمل جاهدة من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملهم وإزاحة العقبات من أمامهم كي يؤدوا دورهم المناط بهم في تحقيق الأمن بالشكل المطلوب.

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