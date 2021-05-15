تركيا – سجلت صادرات منتجات صناعة السيارات الفرعية التركية، في الثلث الأول من العام الجاري، عائدات تجاوزت 3.9 مليارات دولار.

وتشمل مدخلات صناعة السيارات، قطع الغيار والتصميم الداخلي، ومعدات الأمان، وقطع غيار المحركات وأنظمة الصوت والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الأربعاء، من اتحاد مصدري صناعة السيارات في أولوداغ “OİB” بولاية بورصة، بلغت صادرات المنتجات المستخدمة في صناعة السيارات، بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2021، 3 مليارات و946 مليونا و543 ألف دولار.

وأوضحت أن قيمة إجمالي صادرات صناعة السيارات التركية، بلغ 10 مليارات و153 مليونا و309 آلاف دولار، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن صادرات مدخلات صناعة السيارات التركية وصلت إلى 192 دولة، احتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة المستوردين، تلتها إيطاليا وفرنسا.

الأناضول

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