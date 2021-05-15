ليبيا – دان أعضاء مجلس النواب أمس الجمعة في بيان لهم العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة على الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف بحسب نص البيان.

أعضاء مجلس النواب استنكروا في بيانهم استمرار تعدي “المستوطنين الصهاينة” على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز.

وأعرب النواب استغرابهم مما وصفوه بـ”حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية، وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة”.

وتابع النواب في بيانهم :” هذا التخاذل تواطؤًا مع آلة الحرب الصهيونية، وتماهيًا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة”.

وطالب أعضاء مجلس النواب وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربية والاسلامية من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

وطالب الأعضاء رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم لأهلنا المرابطين في الأراضي الفلسطينية ليتمكنوا من مجابهة هذا العدوان “السافر”.

وحث أعضاء مجلس النواب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوارثها الأجيال.

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