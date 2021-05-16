إنجلترا – تتراكم الدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، في منطقة المعدة، ما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

وتشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تقليل دهون البطن من خلال تضمين أنواع معينة من الخضروات في نظامك الغذائي.

وترتبط الدهون الحشوية، التي تقع بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، بحالات تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. لذلك فإن إيجاد طرق للتخلص من الدهون الحشوية له أهمية قصوى.

وسعت دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إلى فحص العلاقة بين استهلاك الخضار وتقليل الدهون الحشوية.

وعلى وجه التحديد، كان الباحثون مهتمين بتأثير الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي/الأصفر الغامق، والمعروفة أيضا بالخضروات الغنية بالمغذيات، على الدهون الحشوية.

ولدراسة هذا التأثير، أجروا دراسة مقطعية على 175 شابا لاتينيا يعانون من زيادة الوزن على مدى خمس سنوات.

وخلال فترة الخمس سنوات، وجد الباحثون أن مستهلكي الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي/الأصفر الغامق لديهم دهون حشوية أقل بنسبة 17% من غير المستهلكين.

كما ارتبط تناول الخضروات الغنية بالمغذيات بشكل إيجابي بتحسين حساسية الأنسولين.

وترتبط مقاومة الأنسولين – المحرك لمرض السكري من النوع 2 – بزيادة الدهون الحشوية.

وكتب الباحثون: “في الختام، يرتبط استهلاك أنواع معينة من الخضروات من قبل الشباب اللاتينيين الذين يعانون من زيادة الوزن، بالنتائج الأيضية الإيجابية، بما في ذلك انخفاض الدهون الحشوية وعوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2، حتى عند تناولها بكميات صغيرة”.

وتشمل الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن: البروكلي والكرنب والنبات الهندي واللفت.

وتشمل الخضروات الصفراء الغامقة: الجزر والقرع والبطاطا الحلوة والقرع الشتوي.

وبشكل عام، إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام.

ويقول موقع Bupa إن ما يلي يمكن أن يساعدك في تحقيق ذلك:

• تأكد من تناول نظام غذائي متوازن. حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وقم بتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

• تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.

• تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.

• تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

• اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

• تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

المصدر: إكسبريس

Share and Enjoy ! 0 Shares