مصر – حقق نادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (2-0) امس وذلك في لقاء الذهاب ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي طاهر محمد طاهر هدف التقدم “للمارد الأحمر” عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بعد مجهود فردي وتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة من خارج منطقة الجزاء.

وضاعف زميله المهاجم صلاح محسن النتيجة، مستفيد من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي، في الدقيقة الأخيرة من عم المباراة التي جرت على ملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

ووضع الأهلي حامل اللقب، بذلك قدما له في الدور قبل النهائي للبطولة الإفريقية، ولكنه مهمته لن تكون سهلة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب فريق ماميلودي صن داونز، يوم السبت المقبل.

المصدر: RT

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