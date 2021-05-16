ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على إبداء ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس استعداد رجال الدين في كنيسته للذهاب إلى مدينتي طرابلس وبنغاز، لإعادة فتح الكنائس التي تم إغلاقها.

التكبالي عد في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد إجراء افتتاح الكنائس في طرابلس وبنغازي يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحق ممارسة وإقامة الشعائر الدينية للأجانب المقيمين في ليبيا.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تصطدم برفض ما سماه التيار المحافظ، فضلًا عن قلة أعداد المصلين راهنًا بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية من المسيحيين بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، مقارنة بالوضع أيام النظام السابق.

وأضاف: “لا أعتقد بوجود مانع قانوني يحول دون عودة افتتاح الكنائس الموجودة في ليبيا التي تم إنشاؤها في العهد الملكي وفترة (العقيد الراحل) معمر القذافي”.

وتابع: “بالطبع هناك تيار محافظ قد يرفض الأمر، في مقابل تيار آخر يتفهم احتياجات العمالة الأجنبية على اختلاف جنسياتها وطبقاتها لممارسة شعائرهم الدينية، مثلما يتمكن المسلم الموجود بدول أوروبية من إقامة شعائره بالمساجد الموجودة هناك”.

التكبالي رأى أن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011 حتى النصف الثاني لعام 2014 دفعت العمالة الأوروبية التي كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي والنفط والبناء والصحة وغيرها إلى المغادرة، والتخلي تدريجيًا عن فكرة العودة إلى ليبيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة، خوفًا من تعرضهم للقتل، أسوة بالمصريين الـ21 الذين تم ذبحهم عام 2015 على يد أفراد تنظيم داعش.

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