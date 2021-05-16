فلسطين – يتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
- وزير خارجية الأردن: ممارسات إسرائيل لا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية وتدفع المنطقة نحو الصراع
- البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية
- غارة من الطيران الحربي على منزل في مخيم يبنا وسط محافظة رفح
- ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة
- كتائب القسام تقصف مستوطنة “نتيفوت” وقاعدة “حتسور” الجوية برشقات صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين
- وزير خارجية السعودية: على المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
- الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق عددا من القذائف صوب شاطئ بحر السودانية بشمال غرب مدينة غزة
- طائرة مسيرة تقصف منزلا في بيت حانون بشمال قطاع غزة
- غارة إسرائيلية تستهدف موقع كتيبة 14 في دير البلح وسط قطاع غزة
- استهدفت غارات جوية إسرائيلية منزل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة
- استهداف عمارة في شارع اليرموك ومقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بغزة
- إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة: 174 وفاة، بينهم 47 طفلا و29 سيدة، وإصابة 1200 شخصا
- الصحة: ارتفاع حصيلة الاستهداف الإسرائيلي لوسط غزة فجر اليوم الأحد إلى 26 قتيلا و50 مصابا
- الطائرات الحربية تقصف عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق بشارع اليرموك وسط قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو
- وزارة الصحة: 153 قتيلا وأكثر من 1100 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- الطائرات الحربية تقصف منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا شمال قطاع غزة
- وزارة الصحة الفلسطينية: 7 ضحايا وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة
- وزارة الصحة بغزة: قتيلان و25 مصابا معظمهم من الأطفال والسيدات جراء استهداف القوات الإسرائيلية منازل المواطنين وسط غزة
- كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين الآمنين
- الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء بحيث لم تعد صالحة لسير سيارات الإسعاف
- الدفاع المدني في غزة : طواقم الدفاع المدني تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض
- الدفاع المدني في غزة: إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل
المصدر: RT