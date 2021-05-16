الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة

فلسطين – يتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

وزير خارجية الأردن: ممارسات إسرائيل لا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية وتدفع المنطقة نحو الصراع

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

غارة من الطيران الحربي على منزل في مخيم يبنا وسط محافظة رفح

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة

كتائب القسام تقصف مستوطنة “نتيفوت” وقاعدة “حتسور” الجوية برشقات صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين

وزير خارجية السعودية: على المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق عددا من القذائف صوب شاطئ بحر السودانية بشمال غرب مدينة غزة

طائرة مسيرة تقصف منزلا في بيت حانون بشمال قطاع غزة

غارة إسرائيلية تستهدف موقع كتيبة 14 في دير البلح وسط قطاع غزة

استهدفت غارات جوية إسرائيلية منزل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة

استهداف عمارة في شارع اليرموك ومقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بغزة

إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة: 174 وفاة، بينهم 47 طفلا و29 سيدة، وإصابة 1200 شخصا

الصحة: ارتفاع حصيلة الاستهداف الإسرائيلي لوسط غزة فجر اليوم الأحد إلى 26 قتيلا و50 مصابا

الطائرات الحربية تقصف عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق بشارع اليرموك وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو

وزارة الصحة: 153 قتيلا وأكثر من 1100 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الطائرات الحربية تقصف منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا شمال قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية: 7 ضحايا وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: قتيلان و25 مصابا معظمهم من الأطفال والسيدات جراء استهداف القوات الإسرائيلية منازل المواطنين وسط غزة

كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين الآمنين

الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء بحيث لم تعد صالحة لسير سيارات الإسعاف

الدفاع المدني في غزة : طواقم الدفاع المدني تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض

الدفاع المدني في غزة: إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل

المصدر: RT

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