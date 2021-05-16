ليبيا – كشفت إدارة خدمات الشؤون الصحية فرع البيضاء عن مباشرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإرسال رسائل نصية لمستهدفين بالتطعيم ضد كورونا.

بيان صحفي مقتضب صادر عن الإدارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المعنيين بالرسائل هم من الدفعة الثانية للمستهدفين بالتطعيم ضد وباء كورونا، مبينًا أن الرسالة النصية الواردة لهؤلاء ستوضح لهم تفصيليًا موعدَ ومكانَ تلقي جرعة اللقاح.

ودعت الإدارة الأشخاص الذين تصلهم الرسائل إلى التقيد بالموعد والمكان، مبينة أنها ستقوم بنشر قوائم الأسماء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووفقًا للترتيب الأبجدي، مؤكدة أن الحملة سيتم الشروع بها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق للـ17 من مايو الجاري.

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