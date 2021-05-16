ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن هناك تزايدا ملحوظا في دخول المرتزقة الأجانب إلي ليبيا، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة في عدة مناطق، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد بيّن أن تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا اعتمادا على الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وأكد أن الأمم المتحدة قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح في ليبيا وإجبارهم على ايقاف شحن السلاح، مؤكدا أن الليبيين كأطراف متنازعة غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات.

وأوضح أن وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك من يعرقل عمل الحكومة.

الشيباني نوه إلى أن كل هذه المعطيات تؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة التي تحتاج إلي استقرار وتوفر الأمن لإجرائها.