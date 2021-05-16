الصين – حكم على 5 طلاب جامعيين في الصين بالسجن، بعد حصولهم على وجبات طعام مجانية تبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار أمريكي، عن طريق الاحتيال على مطعم KFC للوجبات السريعة.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، استفاد العقل المدبر للعملية الاحتيالية، ويدى شو، من وجود خلل في التطبيق الهاتفي للحصول على ما قيمته 22000 جنيه إسترليني من الدجاج المقلي مجانا أي حوالي 30 ألف دولار.

واكتشف الشاب الذي ينحدر من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، خطأً في النظام لأول مرة في أبريل 2018، ولاحظ أنه من خلال التبديل بين التطبيق وحساب WeChat الرسمي للسلسلة، يمكنه إنشاء عدد غير محدود من قسائم الطعام المجانية.

وقال شو إنه “شعر بسعادة غامرة” بعد هذا الاكتشاف، وبدأ 4 من أصدقائه بالقيام بالأمر نفسه.

وقضت محكمة في شنغهاي بوجوب إصدار حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام على شو بتهمة الاحتيال و”نقل الأساليب الإجرامية”، بالإضافة إلى غرامة حوالي 930 دولارا.

وصدرت أحكام على المتهمين الأربعة الآخرين تتراوح بين السجن لـ15 شهرا وعامين وغرامات تتراوح بين 155 دولارا و617 دولارا.

المصدر: “الإندبندنت”

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