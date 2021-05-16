ليبيا – قال المحلل السياسي فايز العريبي إن المليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وأنه أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

العريبي اعتبر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجانب الأمني هو أحد العناصر الأساسية المهمة للاستقرار، وأن عماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات السابق متورط في عدة قضايا، وأن من مصلحته ومصلحة المليشيات عدم تسليم السلطة لرئيس الجهاز الجديد المكلف من الرئاسي.

وأشار إلى أن الأمر يعد إشارة قوية لسيطرة المليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس الرئاسي.

أما حول تداعيات الخطوة فرأى العريبي إنه حال إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات، ستحجم المليشيات بفعل الضغط الدولي، ومن ثم سيرغم الطرابلسي على عدم القيام بأي دور.

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