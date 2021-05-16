ليبيا – أكد المحلل السياسي سالم الغزال استمرار أزمة رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، خاصة في ظل محاولات متواصلة من رئيس الجهاز المقال عماد الطرابلسي لعرقلة عمل اللواء العائب.

الغزال وفي تصريحات لقناة ليبيا “الحدث” اليوم الأحد أشار إلى إن “الميليشياوي” عماد الطرابلسي لم يسلم المقرات للعائب حتى الآن، إضافة إلى رفض تسليم الملفات الخاصة بالجهاز، فيما يمارس العائب مهامه من خارج المقرات بعد التكليف الرئاسي له منذ نحو أسبوع.

وأكد الغزال أن تنظيم الإخوان “الإرهابي” في ليبيا يرفض تولي اللواء حسين العائب، وأنه يحاول عرقلة الأمر عن طريق دعم الطرابلسي والميليشيات التي ترفض التسليم.

الغزال خلص إلى القول: “رفض تسليم السلطة للعائب يشكل أزمة معقدة تتمثل في فرض قرار الميليشيات على قرار المجلس الرئاسي، وأن تلك الخطوة تشكل عقبة كبيرة أمام أي قرارات مستقبلية”.

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