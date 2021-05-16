الولايات المتحدة – شهدت الولايات المتحدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف رافعين لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات تناشد الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وفي نيويورك تجمع حوالى ألفي متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل “فلسطين حرة حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

وجرت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأميركية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان.

وقالت المتظاهرة أليسون زامبرانو وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاما وأتت من كونيتيكت للتظاهر في نيويورك إن “للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ولا ينبغي لأطفال غزة أن يقتلوا”.

بدوره قال مشهور أحمد وهو فلسطيني يبلغ من العمر 73 عاما ويعيش في نيويورك منذ 50 عاما: “أطالب بايدن وحكومته بالتوقف عن دعم القتل. ادعموا الضحايا، أوقفوا الاضطهاد”.

والسبت نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من المدن الأوروبية والكندية للتضامن مع الفلسطينيين.

المصدر: “أ ف ب”

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