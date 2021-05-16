ليبيا – عقد أعضاء المجلس البلدي غدامس أمس السبت اجتماعًا طارئًا بحضور رئيس مجلس الأعيان، وذلك لتدارس الوضع الذي يمر به مستشفى غدامس العام.

المجلس أعلن بحسب المكتب الإعلامي لبلدية غدامس إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة علي الزناتي، بشأن المصاعب التي يعاني منها مستشفى غدامس العام وندرة الأطقم الطبية.

وأكد المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المعضلة، مطالبًا بضرورة وضع حلول عاجلة تتضمن استمرار المستشفى في تقديم خدماته.

وقال المجلس: “نترقب ما سيتم اتخاده من إجراءات بعد الانتهاء من عطلة العيد، كما أنه يجرى الآن مساعي حثيثة لطلب موعد لقاء مع وزير الصحة في ذات الموضوع”.

وأشار المجلس إلى أن عميد البلدية سيتوجه إلى طرابلس اليوم الأحد للوقوف على كل ما من شأنه تحريك وتعجيل الإجراءات التي تنصب في حل الأزمة.

المجلس أعرب عن تمنيه من جميع المواطنين عدم ترويج الإشاعات المغرضة التي لا طائل من ورائها سوى زرع الفتنة والشقاق بين الأشقاء.

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