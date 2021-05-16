ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” للتجارب الصعبة التي مر بها المهاجرون غير الشرعيون الواصلون إلى أوروبا في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن هداية أحمد من نيجيريا قولها: “أريد أن أعمل، أريد أن أطعم أسرتي فهم يموتون، لقد فقدت أربع شقيقات بسبب الجوع، ومن ثم أتينا إلى ليبيا ووضعونا في السجن لمدة ثلاثة أشهر وعاملونا مثل العبيد، وأحيانا يعطوننا المال وأحيانًا لا شيء”.

ووفقًا للتقرير، دفعت أحمد ثمانية آلاف دينار للمهربين في مقابل العبور بالقارب لمدة ثلاثة أيام إلى منطقة لامبيدوزا في إيطاليا، في وقت تقدر فيها المخابرات الإيطالية وجود ما بين الـ50 والـ70 ألفًا من الأشخاص على شواطئ ليبيا في انتظار القيام برحلة مماثلة.

ووفقًا لما أفادت به شانتلين وهي من الكاميرون أنها لم تكن تنوي مغادرة ليبيا، حيث كان لديها مطعم، لكن اللصوص جاءوا إلى منزلها وسرقوا كل ما لديها واغتصبوها، لتنهار بالبكاء وهي تظهر يدها التي قالت إنها أصيبت في الهجوم. مبينة إنها تحتاج للمساعدة في أي مكان يتم الذهاب بها إليه ولا تريد الحديث عن تجربتها.

وأضافت شانتلين أنها تدرك تمامًا قدومها إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، مع اقتناعها أن سردها لقصتها سيجذب تفهم الطرف الآخر.

ترجمة المرصد – خاص

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