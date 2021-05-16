تراجع كبير في أسعار بيتكوين بعد وقف تسلا التعامل بها

تراجع كبير في أسعار بيتكوين بعد وقف تسلا التعامل بها

الولايات المتحدة – شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تراجعا كبيرا بنسبة 11% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى حدود مستوى 50 ألف دولار وذلك بعد أن انخفضت في وقت سابق من اليوم إلى حدود 47 ألف دولار.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، سجلت أسعار عملة بيتكوين 50.012 ألف دولار في حدود الساعة الثالثة والربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة لتفقد نحو 5940 دولارا خلال آخر 24 ساعة.

وجاء هذا التراجع الكبير بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، عبر تويتة، أن شركته ستعلق إمكانية شراء السيارات باستخدام عملة بيتكوين.

وأشار ماسك إلى مخاوف بيئية وقال إن تسلا “تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.”

وانخفضت القيمة السوقية للوحدات المتداولة لعملة بيتكوين إلى أقل من مستوى تريليون دولار لتصل إلى حدود 934.9 مليار دولار بانخفاض 11% خلال آخر 24 ساعة.

ويعد ماسك من أشد المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين، مما ساعد في رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.

وذكر ماسك- الرئيس التنفيذي لتسلا- إن الشركة لن تبيع أي عملة بيتكوين وتعتزم استخدامها في التعاملات “بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة”، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وكانت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أعلنت في الثامن من فبراير الماضي، أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك لمزيد من المرونة لزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموالها، بحسب إفصاح سابق للشركة في البورصة الأمريكية.

كما أعلنت الشركة وقتها أنها ستبدأ في قبول المدفوعات بعملة بيتكوين مقابل منتجاتها “وفقا للقوانين المعمول بها وفي البداية على أساس محدود”.

وتسبب هذا الإعلان وقتها في ارتفاع ملحوظ في أسعار العملة الرقمية والتي ارتفعت في وقت لاحق إلى أكثر من 60 ألف دولار وذلك قبل أن تستقر في الأسابيع الأخيرة بين مستويات 50 و60 ألف دولار.

المصدر : مصراوي

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