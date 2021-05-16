السودان – أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال حمدوك في تصريحات صحيفة: “نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان”.

وأشار حمدوك إلى أن بلاده توافقت على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي قبل التوجه إلى باريس، لذلك “سنبدأ عملية إعفاء الديون لأن السودان وبشهادة صندوق النقد مؤهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)”.

وبيّن حمدوك في تصريحاته أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس ليس هدفها “جمع المنح والتبرعات وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي”.

سبوتنيك