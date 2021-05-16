خسائر داماك العقارية ترتفع 79% في الربع الأول إلى 190 مليون درهم

خسائر داماك العقارية ترتفع 79% في الربع الأول إلى 190 مليون درهم

تكبدت شركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، خسائر صافية بـ 190 مليون درهم في الربع الأول 2021 بارتفاع نسبته 79%، بالمقارنة مع خسائر بـ 106 مليون درهم في العام الماضي

وقالت الشركة إنها سجلت إيرادات بقيمة 642 مليون درهم للربع المنتهي في مارس 2021، ومبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم، إلى جانب تسليم نحو 1350 وحدة في دبي

وعزت الشركة سبب الخسائر إلى تراجع الإيرادات لاسيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، بالاضافة لانخفاض هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد..

رويترز

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