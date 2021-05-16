رصد تكون الأجسام المضادة في اليوم العاشر بعد التطعيم بـ”سبوتنيك لايت”

رصد تكون الأجسام المضادة في اليوم العاشر بعد التطعيم بـ”سبوتنيك لايت”

روسيا – أعلن مطورو اللقاح الروسي “سبوتنيك لايت” ذي الجرعة الواحدة رصد تكون الأجسام المضادة لدى المتطوعين، في اليوم العاشر بعد التطعيم.

وتفيد التعليمات المرفقة بالعقار بتسجيل زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة لدى المواطنين الذين لديهم مناعة سابقة ضد فيروس كورونا بعد إدخال لقاح الجرعة الواحدة من “سبوتنيك لايت” في اليوم العاشر.

وتقول إرشادات استعمال هذا اللقاح: “أظهر تحليل مؤقت للاستمتاع أن اللقاح يشكل استجابة مناعية خلطية لدى المتطوعين. وتم رصد إنتاج الأجسام المضادة من قبل الجسم في اليوم الثامن والعشرين في 96.88٪ من المتطوعين الأصحاء. وفي الأشخاص الذين لديهم مناعة سابقة ضد فيروس كورونا، لوحظت زيادة ملحوظة في كمية الأجسام المضادة في اليوم العاشر بعد التطعيم، ما قد يشير إلى إمكانية استخدام الدواء لتطعيم المرضى السابقين بكوفيد -19 بعد خفض عيار الجسم المضاد، من أجل منع تكرار المرض”.

وسُجل أيضا اختباء الخصائص المناعية وسلامة اللقاح في دراسات إكلينيكية مختلفة على متطوعين بالغين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وتقول التعليمات المرفقة باللقاح بهذا الشأن: “بنتيجة تطعيم واحد، شكّل 100٪ من المتطوعين الأصحاء (جميع الأشخاص الثلاثين الذين تمت دراسة معايير المناعة الخلوية لديهم) استجابة مناعية خلوية ضد بروتين إس في (سارس – كوف – 2). ولُوحظ في الوقت نفسه أن عيار الحماية للأجسام المضادة، وكذلك مدة الحماية، غير معروفين حاليا.

يشار إلى أن “سبوتنيك لايت” هو المكون الأول من لقاح “سبوتنيك V “، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، كان قد سُجل رسميا في أغسطس 2020.

وهذا اللقاح عقار ناقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري الذي يستخدم لنقل المعلومات الوراثية لفيروس كورونا المستجد.

تسجيل هذا اللقاح تم في روسيا في 6 مايو، وتصل نسبة فعالية “سبوتنيك V “، وفقا لأحدث البيانات، إلى 97.6٪، وهو أعلى معدل في العالم بالنسبة للقاحات.

المصدر: تاس

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