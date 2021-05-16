ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي المختص بالشأن الليبي دانيال ريفنيتي إن زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش إلى إيطاليا في هذا التوقيت تأتي لمناقشة الأزمة الليبية وآخر التطورات، باعتبار أن إيطاليا من الدول المتأثرة بما يجري في ليبيا.

ريفنيتي اعتبر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تحاول عرقلة تنظيم الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان محورًا رئيسًا في مناقشات كوبيش مع المسؤولين الإيطاليين.

وأكد أن المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة جاءت خصيصًا من أجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر، مشددًا على أن حكومته ملتزمة بذلك أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي، وأن هذا يعتبر “أولوية”، فيما سيكون هناك رقابة دقيقة من المجتمع الدولي.

وأوضح أن إيطاليا ستقوم بكل شيء من أجل دعم المجلس الرئاسي والحكومة في تنظيم الانتخابات، وفي حالة عدم تنظيم الانتخابات اعتقد أن هناك بعض الإجراءات ستتخذ بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن القضية الليبية لها أهمية كبيرة من قبل حكومته، مذكرًا بأول زيارة قام بها رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي خارج البلاد، والتي كانت إلى ليبيا، لإظهار الدعم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة عبد الحميد الدبيبة، باعتبار أن إيطاليا “قلقة أيضًا” من تفاقم الأزمة الليبية.

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