إسبانيا – أفادت صحيفة “ماركا”، إن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أبلغ لاعبي فريقه برحيله مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إقصاء الريال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وتحديدا قبل مباراة “الليغا” ضد إشبيلية، وأوضحت أن هذا الاجتماع كان وراء بدء المدرب الفرنسي المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد.

وقالت إن زيدان درس قراره طويلا، ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.

ويعتقد المدرب الفرنسي، أن مهمته في ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

وأكدت “ماركا”، أن أسطورة الريال ومدرب الفريق الثاني، راؤول غونزاليس، هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان، إلى جانب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والألماني يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني الذي سيترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يغادر زيدان الريال بعدما توج بـ11 لقبا، ويرغب في الفوز بلقبه رقم 12 من خلال لقب الدوري الإسباني كهدية نهاية مرحلته الثانية، حيث ودع الفريق في الأولى، فائزا بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد، الذي يشغل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ضيفا على نظيره أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من عمر “الليغا”.

المصدر: وكالات

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