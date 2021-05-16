مصر – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، هاتفيا المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.

وتناول الطرفان في مباحثاتهما أيضا الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري في تشكيل حكومة قادرة على الخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد شكري للحريري، حرص مصر على التنسيق مع القيادات السياسية اللبنانية “من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم”.

المصدر: اليوم السابع

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