مصر – أثار الحكم السنغالي، ماجيتي نداي، الذي أدار مباراة الأهلي المصري وضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، جدلا واسعا بسبب أحد قراراته الغريبة.

وتغاضى نداي، عن احتساب ضربة جزاء واضحة لفريق الأهلي عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، عندما ارتقى الحارس الأوغندي المخضرم لصن داونز، دينيس أونيانغو، لالتقاط كرة عرضية في منطقة جزاء فريقه، لكنه اعتدى بقدمه بقوة على مهاجم الأهلي، محمد شريف، موجها له ركلة على مستوى الظهر.

ورغم ذلك، احتسب الحكم، اللعبة خطأ لصالح حارس صن داونز، بدلا من ضربة جزاء للأهلي، الذي اعترض لاعبوه على القرار المفاجئ.

ولم يكن بمقدور الحكم مراجعة اللقطة المثيرة للجدل بالاستعانة بتقنية الفيديو “فار”، لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر عدم استخدام التقنية في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وسيلتقي الفريقان مجددا بعد أسبوع، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور نصف النهائي.

المصدر: وكالات

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