لوحة لبيكاسو تباع بأكثر من 100 مليون دولار في مزاد بنيويورك

لوحة لبيكاسو تباع بأكثر من 100 مليون دولار في مزاد بنيويورك

نيويورك – بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار “كريستيز” في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليون دولار.

وتصدرت لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين” يوم الخميس.

وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في “كريستيز لندن” إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض “بيكاسو 1932” بمجمع المعارض “تيت مودرن” عام 2018.

وأضاف قائلا: “إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013”.

وقالت دار “كريستيز” إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة.

ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من 100 مليون دولار.

المصدر: رويترز

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