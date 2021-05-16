ألمانيا – كشفت صحيفة “ليكيب”، أن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قد يترك فريقه الحالي بايرن ميونيخ للانضمام لنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان، مهتمة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، وستتحرك لضمه في حال رحل النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عن الفريق.

وحتى اللحظة، لم يجدد مبابي (22 عاما) عقده مع “بي إس جي” الذي ينتهي في 2022.

وتقول تقارير، إن مبابي قد يرحل في الصيف المقبل وأن الوجهة الأقرب له هي ريال مدريد.

وأوضحت “ليكيب”، أن ليفاندوفسكي، البالغ عمره 32 عاما، مستعد للرحيل عن البايرن لخوض تحد جديد في مسيرته، بعدما قضى 7 سنوات ناجحة مع الفريق البافاري.

ويمتد عقد ليفاندوفسكي، الذي فاز في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع البايرن حتى العام 2023، ولا يزال يمر بمستوى رائع، حيث عادل أمس السبت، الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في الدوري الألماني، بعدما رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 40 هدفا.

المصدر: “ليكيب”

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