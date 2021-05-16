أبوظبي – قفز مؤشر البورصة الرئيسي في أبو ظبي إلى مستوى قياسي يوم الأحد، رغم التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط

وارتفع مؤشر ADX العام بنسبة 3.52% إلى مستوى 6428 نقطة، مدعوماً بـ بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، والذي قاد الصعود عقب إعلان MSCI الأسبوع الماضي عن مراجعة دورية قد تؤدي إلى تدفقات بقيمة 500 مليون دولار من الخارج

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو المراجعة النصف سنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة والتي أدت إلى إضافة 3 شركات وحذف آخريتين

وتضمنت المراجعة إضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك للتوزيع” في قائمة المؤشر القياسي العالمي للشركات الكبيرة، مقابل حذف شركة إعمار مولز

وبشأن مؤشر إم إس سي آي للشركات الصغيرة، تضمنت المراجعة حذف شركة الاتحاد العقارية، مقابل إضافة إعمار للتطوير، ومجموعة أغذية

وقال ياسين في تصريحات لـ “العربية” إن بنك أبوظبي الأول شهد تغيرا في معاملة عملية السيولة بالنسبة لموقفه في مؤشر إم إس سي أي، ما يعني ضخ بعض السيولة إليه، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدره نشاط السوق مع صعوده بنسبة 10.15% إلى 16 درهما بنهاية تداولات اليوم.

وقال محمد إبراهيم، المدير الإقليمي في إكسنيس: “يلقى البنك اهتماما كبيرا، منذ أتم استحواذه على بنك عوده مصر.”

وانخفض مؤشر القدس في بورصة فلسطين بما يصل إلى 0.7% يوم الأحد، ليقلص مكاسب هذا العام إلى 3.4%. وأغلق السوق معظم أيام الأسبوع الماضي بسبب العطلة التي تصاعدت فيها الاشتباكات، وفقا لبلومبرغ.

فيما عوضت الأرباح الإيجابية التي فاقت التوقعات لبعض الشركات في الإمارات المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لرئيس أبحاث الأسهم في يونايتد للأوراق المالية في مسقط، غويس ماثيو، وقال في رسالة إن “المخاطر الجيوسياسية عادت إلى الأسواق الإقليمية، مضيفاً أن الأسواق يجب أن تعكس ذلك مع استئناف التداول هذا الأسبوع.

لكن مؤشر دبي الرئيسي تراجع 1.2%، منهيا موجة مكاسب استمرت لأربع جلسات. ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2%، في حين فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.5%.

وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر 0.2%، مدعوما بصعود سهم بنك مسقط 0.5%. وظلت أسواق الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى مغلقة يوم الأحد بمناسبة عيد الفطر.

المصدر : موقع نبض

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