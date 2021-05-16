إيطاليا – اقترب فريق نابولي من حجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيورنتينا (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وسجل المهاجم لورنزو إنسيني قائد نابولي الهدف الأول له في الدقيقة 57، بينما جاء الهدف الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المدافع لورينزو فينوتي خطأ في مرماه عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين قبل دقيقة واحدة من هدف نابولي الأول، أي منذ الدقيقة 56 بعد طرد مدافعه البولندي بارتوميي دراغوفسكي.

ورفع نابولي رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، وضمن إلى حد كبير احتلاله أحد المراكز من الثاني إلى الرابع، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة وأن مباراته القادمة ستكون على أرضه وأمام ضيفه هيلاس فيرونا المتواضع.

ويبدو أن نابول أطلق رصاصة الرحمة على فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 75 نقطة، ولديه مباراة واحدة فقط، أمام مضيفه بولونيا في الجولة الأخيرة، ويحتاج إلى الفوز على أمل تعثر نابولي في الجولة القادمة، أو تعثر ميلان في مباراته اليوم أمام ضيفه كالياري، وفي الجولة الأخيرة أمام مضيفه أتالانتا.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 39 نقطة، ويشغل الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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