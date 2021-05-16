نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة ويحذر من خطورة الوضع في مناطق الخط الأخضر

نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة ويحذر من خطورة الوضع في مناطق الخط الأخضر

إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة “ما دامت تقتضي الضرورة”، وأن حركة “حماس” ستستهدف “بكامل القوة”.

وأكد نتنياهو في كلمة مساء السبت أن الجيش الإسرائيلي “يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو”.

وأضاف: “تنتظرنا أيام ليست بالسهلة، وعلينا جميعا التوحد في مواجهة الإرهابيين والمخربين”.

واتهم نتنياهو حركة “حماس” باستخدام المدنيين كدروع بشرية، مضيفا أن الجيش “يبذل جهودا كبيرة لتجنب إصابة المدنيين”.

وفي حديثه عن التصعيد في مناطق الخط الأخضر، قال نتنياهو إن “ما يجري داخل بلادنا خطير جدا”، لافتا إلى المسؤولين عن هذه الأحداث “مشاغبون”.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية “لن تسمح لليهود بأن يأخذوا القانون بأيديهم ويهاجموا مواطنين آخرين”، مؤكدا أن “إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية”.

وختم نتنياهو كلمته بتوجيه الشكر “للرئيس الأمريكي جو بايدن ولكثير من الدول التي دعمتنا في الدفاع عن أنفسنا”.

المصدر: RT

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