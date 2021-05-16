ليبيا – قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد أمس السبت بزيارة لمديرية أمن مصراتة، وعقد اجتماع بحضور مدير الأمن عميد محمد أبو بريدعة وعدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عدد من المسائل الأمنية وكيفية حلحلتها.

وعلى هامش هذه الزيارة حضر وكلاء وزارة الداخلية مهرجان كأس “الجيد” لسباق الخيل والذي نظم بمدينة مصراتة، وتميز بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إلى جانب عدد من النواب والوزراء بالحكومة.

والجدير بالذكر بأن هذا المهرجان شاركت في تأمينه العديد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وبحضور فرقة موسيقى الشرطة.

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