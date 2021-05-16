مصر – أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني لـ CNBC عربية، على هامش معرض السفر العربي 2021 في دبي، إن قطاع السياحة في بلاده يشهد انتعاشا مع بداية عام 2021.

حيث ارتفع عدد السياح من 220 ألف سائح نهاية 2020 إلى أكثر من 500 ألف سائح في أبريل الماضي مبينا أن أغلب السياح القادمون إلى مصر من شرق أوروبا

وعن سؤاله حول المشاريع الاستثمارية الحالية، أفاد “العناني” بأن مصر مستمرة في التوسع بالمشاريع الجديدة كاشفا بأن قيمة المشاريع الحالية تبلغ 15 مليار دولار

وأفاد الوزير خلال لقاءه بأن الحكومة تعمل على إجراءات داخلية من شأنها تسهيل حركة التنقل والسفر مبينا أنه سيتم إطلاق بوابة التأشيرة الإلكترونية لـ 73 دولة وموقع آخر للسائح في مصر، وفيما يخص الإجراءات الدولية في المنطقة بين “العناني بأنه سيعقد اجتماع خلال الأسابيع القادمة في السعودية لمناقشة ضوابط السفر الموحدة في المنطقة.

المصدر : CNBC عربية

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