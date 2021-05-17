ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشره موقع “أفييشن أنلاسيس” الدولي موضوع المسؤولية الأخلاقية والقانونية للاتحاد الأوربي عن رعاية المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى صفقات يعقدها الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية إليه، من دون التفكير بالأضرار الناجمة عن هذه الصفقات التي تصيب المهاجرين غير الشرعيين ودولًا متضررة منهم مثل ليبيا.

وأضاف التقرير: إن دول الاتحاد الأوروبي يقع على عاتقها مسؤولية الالتزام بضمان حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مبينا أن عدم عبور هؤلاء الحدود البحرية إلى أوروبا لا يعني أن الدول الأوروبية لا تتحمل مسؤوليتهم، وإن كان بشكل جزئي وتضامني لتغيير ظروفهم الإنسانية الصعبة.

ترجمة المرصد – خاص

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