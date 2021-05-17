ألمانيا : نزاع الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

ألمانيا : نزاع الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

ألمانيا – علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط باستخدام القوة.

ونقل دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط، على صفحته على “تويتر”، عن وزير الخارجية الألماني قوله: “نحن بحاجة الآن إلى إيجاد مخرج من العنف”.

وأضاف: “نستخدم جميع قنواتنا للعمل من أجل تهدئة الموقف، يجب وقف إطلاق الصواريخ واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط”، مضيفا: “يجب العودة إلى خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضي”.

وتابع: “يوجد أمل في الخروج بشكل دائم من دوائر العنف دائمة التجدد”.

المصدر: “تويتر”

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