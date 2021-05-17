ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 197 قتيلا بينهم 58 طفلا

ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 197 قتيلا بينهم 58 طفلا

فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، امس الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 197 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

وأفادت الوزارة بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 197 شخصا منهم 58 طفلا و34 سيدة و15 مسنا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1235 آخرين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة الجمعة إلى 42 قتيلا من بينهم 16 سيدة و10 أطفال بالإضافة إلى أكثر من 50 مصابا بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وقالت الوزارة تعليقا على هذه المأساة: “لقد فجع العالم في صبيحة هذا اليوم بحجم الجريمة النكراء بحق الأبرياء العزل الآمنين في بيوتهم حيث , صب المحتل الغاشم أعتى الأسلحة وأشدها فتكا لتحول أجساد الأطفال الغضة الى أشلاء يصعب تميز بعضها أو أصحابها”.

المصدر: RT

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