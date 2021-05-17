الأردن – أعلن حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، عن إقامة جسر جوي اغاثي أردني إلى فلسطين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تلبية لأوامر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وفي مداخلة هاتفية عبر إذاعة الأمن العام، أشار حسين الشبلي إلى أنه “يجري حاليا الاستعداد في مطار “ماركا” لاستقبال طائرة إغاثية قادمة من المملكة المغربية سيتم تسيرها إلى فلسطين من خلال الجسر الجوي”، لافتا إلى أن “الطائرة المغربية تعتبر واحدة من مجموعة طائرات ستصل تباعا لاستمرار الجسر الإغاثي الذي أمر به الملك عبد الله الثاني”.

وأضاف أنه “تنفيذا لتوجيهات الملك، قد تم تسيير قافلة مساعدات طبية وأدوات ضرورية لتصل إلى رام الله ومستشفى المقاصد وإلى غزة، لتلبية احتياجاتهم الطبية خاصة في مثل هذا الوقت”، مؤكدا أنه “من باب المسؤولية ووقوفنا مع الأشقاء في فلسطين، قامت الهيئة بفتح باب التبرع سواء عبر حساباتها البنكية أو نظام “إي فواتيركم”، وبدأت التبرعات تأتي للهيئة وتجري الاستعدادات لتجهيز القوافل التي ستستمر تباعا إلى إن تحقق غايتها للأهل في فلسطين”.

بالإضافة إلى ما سبق، أوضح أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية أن “العمل في مثل هذه الظروف ليس بالسهل، وأن هنالك تنسيقا على أعلى مستوى من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتسيير كافة الجهود وإيصال المساعدات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية”، مشيرا إلى أن “الهيئة على تواصل مع السلطات الصحية الفلسطينية لمعرفة حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

المصدر: “عمون”

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