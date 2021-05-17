الصين – تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل 2021 عن القفزة التي شهدها في مارس 2021، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 بالمئة في أبريل الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1 بالمئة في مارس 2021، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته “رويترز”.

وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم، إن الاقتصاد الصيني شهد تحسنا قويا في أبريل، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضا.

وأضاف المسؤول الصيني، أن “أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد”.

وزادت مبيعات التجزئة 17.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2021، وهي أضعف بكثير من نمو نسبته 24.9 بالمئة توقعه المحللون، ونزولا من القفزة البالغة 34.2 بالمئة في مارس 2021.

المصدر: رويترز

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