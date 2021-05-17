القاهرة – أكد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز، إنه يتعين على واشنطن الانخراط بشكل أكثر فاعلية في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح خلال اجتماع لمجلس الأمن، امس أن “جامعة الدول العربية تدعو الولايات المتحدة الأميركية، على وجه الخصوص إدارة الرئيس جو بايدن، للانخراط بطريقة أكثر نشاطا وتأثيرا وأعمق في عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو التزام من شأنه تبديد الأوهام التي أودعتها الإدارة الأميركية السابقة أن إسرائيل ستحصل على كل شيء بينما لن يحصل الفلسطينيون على شيء”.

وأضاف أن “تقاعس مجلس الأمن عن تفعيل اللجنة الرباعية وإعادة تشكيلها على المستوى الوزاري يسهم في عرقلة تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط برعاية دولية من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وكان البيت الأبيض أفاد السبت بأن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “للتعبير عن التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية”.

وأطلع بايدن عباس على سير الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة بشأن الصراع الدائر، مشددا على “ضرورة وقف حماس الهجمات الصاروخية على إسرائيل”.

المصدر: وكالات

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