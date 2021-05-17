إسرائيل – أقر الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة في تاريخها، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول قطاه غزة.

وأكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، أثناء ندوة صحفية عقدها امس أن الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة أطلقت منذ بدء جولة التصعيد الحالية الاثنين الماضي نحو ثلاثة آلاف صاروخ على إسرائيل، ما يتجاوز الوتيرة التي تم رصدها خلال التصعيد عام 2019 (570 صاروخا) وحرب لبنان 2006 (أي 4500 صاروخ خلال 19 يوما).

وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الوتيرة غير مسبوقة: “لا أعتقد كذلك فسحب، بل وأعرض ذلك عليكم”.

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن حركة “حماس” أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة 2900 صاروخ على أراضي إسرائيل سقطت 450 منها داخل حدود القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + RT

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