ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد استمرار منع سفر المواطنين إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك إلحاقًا لبيانها في يناير الماضي بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول.

الداخلية وفي بيان له وفقًا لما نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين قالت:” حرصًا من المملكة على سلامة المواطنين، استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها”.

كما أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

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