فرنسا – ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع البرهان في باريس، امس على هامش مؤتمر دولي لدعم اقتصاد السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه تم خلال اللقاء “تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.

المصدر: “الأهرام”

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