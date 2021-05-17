ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير أن من يملك إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو البرلمان.

الصغير استبعد وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قيام الجهتين بهذه الخطوة التي وصفها بـ”المتهورة”.

وقال: “قصر مدة عمل الوزيرة وتكرار مطالبتها بخروج القوات الأجنبية سيضع مَن يفكر بإقالتها في حرج بالغ، وفي موضع اتهام من المجتمعين الليبي والدولي معًا”.

وذهب إلى أن المنقوش لم تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لكونها وزيرة ليبية تعبر عن الإرادة الوطنية، وإنما لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن في منتصف مارس الماضي، وتنفيذًا لما ورد بكل الاتفاقيات وخريطة الطريق السياسية للأزمة الليبية التي وضعتها ورَعَتها البعثة الأممية.

ورأى الصغير أنه بالإضافة إلى وكلاء تركيا بليبيا كتنظيم الإخوان والموالين من سياسيين أو الميليشيات، وُجدت فئات أخرى شاركت في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة منذ قرابة الشهر.

وتابع :”هناك المستهدفون بالتقليص والعودة ممن انتهت مدة عملهم بالسفارات الليبية بالخارج من موظفي وزارة الخارجية، وهناك أيضًا بعض الشخصيات النخبوية التي ترى نفسها أو أقاربها أحق بالموقع الوزاري مقارنةً بالمنقوش”.

الصغير وصف الضغوط التي تتعرض لها الوزيرة المنقوش بـ”الكبيرة والغوغائية”، واستبعد الصغير أن تدفع لتقديم استقالتها، محذرًا في الوقت نفسه من أن التهديد بإبعادها عن العاصمة قد يدفع دولًا كانت قد اتخذت قرارًا بإعادة فتح سفارتها للعاصمة إلى التريث فيه، فكيف سيأمن هؤلاء على سفارتهم ووزيرة الخارجية مهدَّدة؟.

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