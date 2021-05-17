الصين – دعت الصين إلى وقف إطلاق النار فورا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على ضرورة تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية و”التحرك لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسار صحيح”.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، جانغ جون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من تونس والنرويج: “المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي تتمثل في وقف إطلاق النار وكل أعمال العنف، والمهم بالقدر ذاته تحقيق تقدم في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وشدد على أن “تحقيق كل ذلك يتطلب تحمل مجلس الأمن مسؤوليته”، مضيفا: “يجب أن نتحرك فورا لضمان خفض فوري للتصعيد والأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها. علينا أن نتحرك من أجل إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسار صحيح”.

وأردف الدبلوماسي الصيني: “نجدد دعمنا للقرارات الدولية ذات الصلة وتأييدنا لحل الدولتين. من الواضح أن من دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام حقيقي في أي من فلسطين أو إسرائيل أو الشرق الأوسط”.

المصدر: RT

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