ليبيا – رحبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي باستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا.

ووفقًا لتغريدة للجرندي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، أجرى وزير الخارجية التونسي اتصالًا هاتفيًا مع المنقوش لتدارس العلاقات الثنئاية، وسبل تنسيق المواقف لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أشارت الخارجية التونسية في بيان صحفي صادر عنها إلى بحث الجرندي والمنقوش سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة الأصعدة، واستئناف الرحلات التونسية في الـ17 من مايو الجاري إلى مطاري معيتيقة في العاصمة طرابلس وبنينا في مدينة بنغازي.

وأضاف البيان: إن شركة الخطوط الجوية التونسية هي أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا، فيما تم التباحث بين الجانبين حول الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة.

Share and Enjoy ! 0 Shares