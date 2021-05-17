ليبيا – أقرّ رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بأنّ الوضع الوبائي ما زال على حاله دون أيّ تحسّن ملموس.

النجار وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد قال: نشهد انخفاضًا في الإصابات، كذلك فإنّه من المرجّح أن يكون عدد الوفيات أكبر من المعلن.

كما لفت إلى أنّ صعوبات تواجه حملة التحصين من قبيل عدم توفّر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغ عددها 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أنّ عددًا من البلديات زوّدت بمجهودها الذاتي، مراكز تحصين في نطاقها بثلاجات، الأمر الذي ساعد المركز الوطني على تزويدها باللقاحات اللازمة.

النجار أشار إلى أنّه على الرغم من توفّر 430 مركزًا للتحصين فإنّ 216 مركزًا منها فقط شرعت في عملية التحصين وفق الجدول المقرّر للشرائح المستهدفة، وفي مقدمتهم الكوادر الطبية التي يصل عددها إلى نحو سبعة آلاف طبيب ومساعد وموظف.

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