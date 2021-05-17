الولايات المتحدة في مجلس الأمن: سندعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حال عملهم على هدنة

الولايات المتحدة في مجلس الأمن: سندعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حال عملهم على هدنة

نيويورك – تعهدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حال سعيهم إلى تحقيق هدنة وسط تصاعد مستمر للصراع بين الطرفين.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن امس الأحد، إن بلادها تدعو كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، معربة عن قلقها بشأن حماية منشآت الأمم المتحدة مع لجوء المدنيين إلى زهاء 24 منها في غزة.

وحثت غرينفيلد كل الأطراف على حماية المنشآت الطبية وغيرها من المنشآت الإنسانية وأيضا الصحفيين والهيئات الإعلامية.

وتابعت: “إننا مستعدون لتقديم دعمنا في الوساطة في حال خوض الأطراف عملا على تحقيق هدنة، لأننا مقتنعون بأن لدى الإسرائيليين والفلسطينيين حق متساو بالعيش في أمن وسلام”.

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على “ضرورة وقف هذه الدورة من العنف”، داعية كل أطراف الصراع إلى العودة للعمل على التعايش سلميا جنبا إلى جنب.

المصدر: وكالات

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