واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الفلسطينيين والإسرائيليين “يستحقون سويا العيش في أمن وسلام”.

وأوضح في تسجيل مصور تم بثه امس الأحد بمناسبة عيد الفطر: “نعتقد أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على قدم المساواة العيش في سلم وأمان، والتمتع بقدر متساو من الحرية والازدهار والديمقراطية”.

وأضاف: “ستستمر إدارتي في التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم من الشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدامة”.

ويتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: وكالات

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