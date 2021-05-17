الجزائر – حقق نادي شباب بلوزداد الجزائري، فوزا ثمينا على ضيفه الترجي التونسي، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الجزائري، زكريا دراوي، وأمير سعيود، في الدقيقتين 34، و83.

ويتواجه الفريقان مجددا السبت المقبل على ملعب “رادس” في تونس، في لقاء العودة، لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه الموقعة مع المتأهل من المواجهة التي تجمع بين الأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: RT

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