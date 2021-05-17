الصين – تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 9.8 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي، نزولا من 14.1 بالمئة في مارس/آذار السابق له.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصيني في بيان، الإثنين، أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 14.1 بالمئة في أبريل، مقارنة مع ذات الفترة من 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي لدى الصين، أحد الأدوات التي تعتمد عليها عديد الأسواق حول العالم، لمعرفة حركة الإنتاج والاستهلاك، وتنعكس نتائجها خارجيا وعلى أسعار النفط، كون بكين أكبر مستورد للخام بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا.

وخلال الشهور الأربعة الأولى 2021، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 20.3 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغت النسبة 24.5 بالمئة في الربع الأول 2021.

ويستخدم الإنتاج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (3.11 ملايين دولار).

وبحسب البيانات، نما إجمالي الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص المحلي بنسبة 11.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، بينما نما الإنتاج لدى الشركات المملوكة للدولة بنسبة 8.6 بالمئة.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني خلال الشهر الماضي، لكنه يبقى أحد أعلى معدلات النمو العالمية خلال الفترة، وسط تأثيرات سلبية لجائحة كورونا على قطاعات التصنيع.

الأناضول

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