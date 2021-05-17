روسيا – أعلن الدكتور ميخائيل غينزسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول الفراولة يساعد على تخفيض خطر الإصابة بعدد من الأمراض بما فيها السرطان.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الأورام تظهر عادة كرد فعل لالتهابات خفيفة المسار، لذلك فإن المواد الغذائية التي تساعد على مكافحتها تخفض من خطر تطورها إلى أورام.

ويقول موضحا، “تحتوي الفراولة على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة، وهذه تسمى عوامل إبطاء عملية تولد الأوعية (تكوّن أوعية دموية جديدة).

ويضيف، بفضل هذه الخاصية، فإن للفراولة تأثير مضاد لنشوء الأورام. لذلك هي مفيدة للوقاية من سرطان المعدة والأمعاء.

ويشير الخبير، إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الناعمة والخشنة، ما يقلل من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ويقول، “إن تطبيع استقلاب الكوليسترول، هو أحد تأثيرات الألياف الغذائية”.

ويضيف موضحا، تساعد الفراولة على تخفيض مستوى الكوليسترول “الضار” وعلى رفع مستوى الكوليسترول “الجيد”. كما أنها تساعد على تعزيز منظومة المناعة لاحتوائها على نسبة جيدة من حمض الأسكوربيك والكاروتينات.

المصدر: نوفوستي

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