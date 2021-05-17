إنجلترا – حقق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول إنجازا تاريخيا بهدف قاتل سجله في مرمى مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أليسون بيكر إلى منطقة جزاء الخصم بعد أن حصل ليفربول على ضربة ركنية في الثواني الأخيرة للقاء، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل (1-1)، ونجح الحارس البرازيلي في متابعة الكرة في الشباك مقتنصا هدف الفوز “للريدز”، وسط فرحة عارمة ودموع الفرح.

وأصبح البرازيلي أول حارس مرمى يسجل هدفا “معجزة كروية” في تاريخ ليفربول منذ تأسيسه عام 1892، وأول حارس مرمى يسجل هدف الفوز لفريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي.

كما دخل أليسون في قائمة مصغرة من الحراس الذين تمكنوا من تسجيل الأهداف في تاريخ البريميرليغ،” عامة، والتي تضم 5 أسماء إلى جانب البرازيلي، وهم الأسطورة الدنماركي بيتر شمايكل والأمريكي براد فريدل وبول روبنسون والأمريكي تيم هاوارد والبوسني أسمير بيغوفيتش.

وافتتح المهاجم الويلزي هال روبسون كانو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

واحتفظ ليفربول بفضل هدف أليسون التاريخي، بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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