دمشق – وصل رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا امس إلى سوريا في زيارة تستمر عدة أيام وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير النقل زهير خزيم.

وذكرت وكالة سانا أن بجانيا سيلتقي كبار المسؤولين في سوريا ويجري مباحثات لتطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وكان في استقبال الرئيس الأبخازي والوفد المرافق وزير النقل زهير خزيم رئيس بعثة الشرف، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية لؤي فلوح، ومدير إدارة المراسم سامي سلامة وسفير أبخازيا بدمشق باغرات خوتابا.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأبخازي كلاً من رئيس الجمعية الوطنية فاليري كفارتشيا ورئيس إدارة مكتب الرئيس ألخاس كفيتسنيا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بيسلان جوبوا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة الأبخازية السورية كريستينا أوزغان ووزير الشؤون الخارجية داور كوفي ووزير السياحة تموراز خيشبا.

وافتتحت في السادس من أكتوبر الماضي سفارة لجمهورية أبخازيا في دمشق.

المصدر: سانا

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